Çavuşoğlu: Sivillere yönelik bir saldırımız olmadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, TSK'dan alınan bilgiye göre, sivillere yönelik herhangi bir saldırı olmadığını söyledi.

Irak’ın kuzeyinde 8 sivilin öldüğü 23 kişinin de yaralandığı bir saldırı gerçekleşirken, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Türkiye'yi suçlayan açıklamalar yapmıştı.

Konuya ilişkin TRT Haber'in sorularını yanıtlayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "TSK, Dohuk'ta sivillere saldırmadı" dedi.

Çavuşoğlu, şu açıklamayı yaptı: Saldırı ile ilgili Türkiye'yi suçlayıcı, karalayıcı haberler çıktı. Yaptığımız açıklamada bunu net bir şekilde yalanladık daha doğrusu, Tükiye'nin hiç bir zaman sivillere yönelik karşı bir saldırı gerçekleştirmediğini tüm dünya bilir. Uluslararası hukuka uygun bir şekilde biz terörle mücadelemizi sürdürüyoruz. Dün bu haberler gelir elmez tabi ilgili kurumlarımızla istişareler yaptık.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden aldığımız bilgiye göre herhangi sivillere yönelik bir saldırımız olmamıştır. Bizim hedefimiz Suriye'de terör örgütleri olmuştur. Irak'ta da bugüne kadar hep terör örgütlerine yönelik olmuştur. Terör örgütlerinin gerçekleştirdiğini düşündüğümüz bu hain saldırı neticesinde Irak makamlarıyla iş birliği yapabileceğimizi de açıkladık. Bir kez daha buradan vurgulamak istiyoruz. Bu sis perdesi aralanmadan Türkiye'ye yönelik suçlamaları reddediyoruz. Türkiye'ye yönelik gerek yetkili gerek yetkisiz yapılan açıklamaları da reddediyoruz."