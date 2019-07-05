ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
29 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz

Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu: Srebrenitsa ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz
Paylaş Tweetle Paylaş E-Bülten A+ A-

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Ayın 11'inde Srebrenitsa soykırımı ile ilgili Avrupa Konseyi'nde anma töreni düzenleyeceğiz. Avrupa Konseyi, bugüne kadar Holokost ve tarihte yaşanan diğer olumsuz gelişmeleri anıyordu. Srebrenitsa soykırımını ilk defa anacak biz de buna katkı sağlıyoruz." şeklinde konuştu. 

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap