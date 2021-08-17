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Çavuşoğlu: Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz

Bakan Çavuşoğlu, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz." açıklaması yaptı..

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Amman’da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan konusunda "Tüm taraflarla diyaloğumuzu sürdürüyoruz, Taliban dahil." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını, barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

 

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