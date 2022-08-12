Çavuşoğlu: Suriye Dışişleri Bakanı ile kısa bir sohbetim oldu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu, "Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, ‘Sizi rejimle görüştürelim’ dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.” diye yanıtladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ankara’da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı’nın kapanışı dolayısıyla bugün bir basın düzenledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Yaptığımız toplantılarda diplomasinin nasıl evrildiğini, neler yapmamız gerektiğini, nasıl politikalar üretmemiz gerektiğini tartıştık. Çok yoğun ve kapsamlı, ama bir o kadar da verimli bir haftayı geride bıraktık.

Yurt içinde olsun, yurt dışında olsun Türkiye markasını yüceltmek için yakın çalıştığımız doğal ortaklarımız var. TİKA, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Maarif Vakfı, Yunus Emre Enstitüsü, THY ve Diyanet İşleri Başkanlığı’ndaki tüm çalışma arkadaşlarımıza iş birlikleri için gönülden teşekkür ediyoruz.

Vatandaşlarımıza sunduğumuz konsolosluk uygulamalarımızı da ele aldık. Üç yeni uygulamayı hayata geçirdik. Yapay zekadan faydalanıyoruz konsolosluk hizmetlerimizde. İşitme engelli vatandaşlarımız için görüntülü çağrı alma hizmetimizi devreye soktuk. Konsolosluk çağrı merkezlerimizi, anlık iletişim platformları üzerinden erişim ile güçlendirdik.

Türkiye, 255 dış misyonu ile dünyada en geniş diplomatik ağa sahip ilk 5 ülke arasında. Dünyanın beş kıtasında gözü, kulağı, eli olan Dışişleri Bakanlığı’mız var.”

Çavuşoğlu, konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan üçlü muhtıraya ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“İsveç ve Finlandiya’nın, henüz bu belgede ve açıklamalarıyla taahhüt ettiklerini yerine getirmediklerini görüyoruz. Bu yönde bir adım görmedik. Açıklamaları var, niyetli olduklarını söylüyorlar. Ama biz, somut adım görmek istediğimizin sürekli altını çiziyoruz. Somut adımların takibini yapmak için onların teklifiyle o mekanizma kuruldu. Biz, temmuz ayında bir araya gelme teklifinde bulunduk. Bir an önce hangi adımların atılıp atılmadığını görmek istiyoruz. Ama bizim için bir zaman baskısı yok. Terörle mücadelede elbette var ama NATO üyesi olmak isteyen ülkeler onlar. 26 Ağustos’ta bu mekanizma ilk toplantısını gerçekleştirecek.”

“İvmeyi Mısır ile de yakalamak isteriz”

Çavuşoğlu, Ermenistan, İsrail ve Mısır ile devam eden normalleşme sürecine ilişkin ise şu açıklamalarda bulundu:

“Uzun yıllar büyükelçilerimizin açık olduğu ülkeler var. Bunlardan ikisi İsrail ve Mısır. Bir normalleşme süreci başladı. Normalleşme süreci demek; ilkelerimizden vazgeçmemiz demek olmadığını söylüyoruz. Özellikle Filistin-Kudüs konusunda. İsrail ile normalleşme konusunda adımlar da atıyoruz. Lapid’in Türkiye ziyaretinde de tekrar büyükelçi atamak için çalışma başlattığımızı duyurduk. Şu anda İsrail’de bir seçim ortamı var. Seçimlere kadar olur mu, olmaz mı, bir şey diyemem.

Suudi Arabistan ve BAE ile yakaladığımız ivmeyi Mısır ile de yakalamak isteriz. Ama yeni misyonlar da açıyoruz. Başkonsolos ve büyükelçilerimizin sayısı artmaya devam edecek.

“Ermenistan’ın biraz daha cesur olması lazım”

Azerbaycan ile eşgüdüm içerisindeyiz. Bu konuda bazen Ermenistan’ın rahatsızlık duyduğunu da öğreniyoruz. Ama biz, en başından beri, genel anlamda Güney Kafkasya’daki normalleşmeden bağımsız düşünmenin mümkün olmadığını söylüyoruz. Ermenistan ile normalleşme diyaloğumuz her ne kadar ikili olsa da tüm Güney Kafkasya’nın istikrarı için hepimizin adım atması lazım. Bu konuda Ermenistan’ın biraz daha cesur olması lazım, oyalama taktiklerinden vazgeçmesi lazım.”

“Henüz samimi bir görüşme yaklaşımı görmüyoruz”

Türkiye’nin AB üyelik sürecine ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Bizden bağımsız olarak, genişleme politikasındaki sorunlardan dolayı, üyelik sürecimizle ilgili maalesef bir mesafe görmüyoruz. Ama biz, ‘Teknik anlamda siyasi engelleri kaldırın, her konuyu görüşmeye hazırız, müzakereye de hazırız’ diyeceğiz. Fasıllar var, diğer konular var. Vize serbestisi ile ilgili mesela. Bir taraftan geri kalan kriterlerle ilgili çalışırken AB tarafından henüz samimi bir görüşme yaklaşımı görmüyoruz. Biraz oyalamaca da var. Bugün Avrupa’da sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi konusunda ortaya irade koyabilen tek ülke Türkiye. AB de eminim çaba sarf ediyordur ama ortaya irade koyan tek ülke Türkiye.”

Çavuşoğlu, Suriye’ye yönelik olası yeni operasyona ilişkin de şu bilgileri verdi:

“Operasyonda başka ülkelerle takvim oluşturmayız. Özellikle kazaların çıkmaması için orada bulunmaması gerekenler de dahil, bulunanlara da operasyonlarımız başladığı zaman bilgi veriyoruz. Sonuçta bizim amacımız teröristleri temizlemek. Özellikle Suriye’de bize saldıran hem de Suriye içinde bölücü bir ajandası olan teröristleri temizlemek için bu harekatları yapıyoruz. Bir taraftan sahada terörle mücadelemizi sürdürürken ASTANA formatının amacı, bu sorunu bir çözüme kavuşturmak. Bunun yolunun da siyasetten ve diplomasiden geçtiğini söylüyoruz.”

“Yunanistan zamana oynuyor”

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin soruya Yunanistan ile ayaküstü selamlaşma dışında bir görüşme yapılmadığını belirterek cevap veren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yunanistan’ın Türkiye aleyhine başlattığı lobi çalışmalarından sonra ayaküstü selamlaşmanın dışında bir görüşme olmadı. Güven Arttırıcı Adımlar konusunda toplantıya ev sahipliği yapma sırası bizde ama Yunanistan yıllardır gelmiyor. İştiraki görüşmeler var. Tüm sorunların kapsamlı bir şekilde çözülmesi konusunda Türkiye bir irade ortaya koyuyor ama Yunanistan zamana oynuyor. Özellikle bize yakın adalarda, Lozan ve Paris Barış anlaşmalarıyla şartlı bir şekilde Yunanistan’a verilen adalarda Yunanistan’ın buraları silahlandırdığı ortada. Bunu BM gündemine ve uluslararası toplumun gündemine de taşıdık.”

“Suriye Dışişleri Bakanı ile kısa bir sohbetim oldu”

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir görüşmenin planlanıp planlanmadığına ilişkin soruya da şöyle cevap verdi:

“Şu anda böyle bir temas söz konusu değil. Cumhurbaşkanımız zaten o soruya cevap verdiler. Uzun zamandır Putin ve Rus yetkililer, ‘Sizi rejimle görüştürelim’ dediler. Esad ile Cumhurbaşkanımızı görüştürmek istediler. Cumhurbaşkanımız da istihbaratların görüşmesinin faydalı olacağını söylemişlerdi. Bir ara istihbaratlar arasında görüşmeler olmuştu. Daha sonra kesinti oldu. Şimdi tekrar başladı. İstihbaratlar arasındaki görüşmelerde birçok konu gündeme geliyor.

Bağlantısızlar Toplantısı’nda, Belgrad’da ayaküstü Suriye Dışişleri Bakanı ile da kısa bir sohbetim oldu, o toplantı marjında. Orada da bu ülkenin tek çıkar yolunun siyasi uzlaşı olduğunu söyledim. Teröristlerin temizlenmesi lazım, kim olursa olsun. Ama diğer taraftan muhalif olan Suriyelilerle rejim arasında barışın olması gerektiğini, Türkiye olarak da böyle bir durumda destek olabileceğimizi söyledik. Suriye’nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz.” (ANKA)