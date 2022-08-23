Çavuşoğlu: Suriye ile diyalog için şartımız yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye ile diyalogun amacı bizim sınır güvenliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve insanların ülkeye geri dönebilmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Suriye ile diyalogun amacı bizim sınır güvenliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve insanların ülkeye geri dönebilmesi önemli

Şanghay'da Suriye hükümeti ile görüşme söz konusu değil, Esad davetli değil. Önümüzdeki günlerde İsrail'e elçimizi Cumhurbaşkanı'na arz edeceğiz, şu anda kapsamlı bir kararname hazırlıyoruz sadece İsrail ile ilgili değil

Suriye ile diyalog için bir şartımız yok, ama amacı ve hedefinin belli olması, sonuç odaklı olması gerekiyor.

VİZE SORUNU

ABD ve bazı batı ülkeleri vatandaşlarımıza randevu süresini 1 yıl sonraya veriyor, bu planlı ve kasıtlı.

Eylül başında batı ülkelerinin büyükelçilerini arkadaşlarımız çağıracaklar ve gerekli uyarıları yapacaklar, değişmezse biz de karşı tedbirler alacağız.