Çavuşoğlu: Taliban'a tavsiyelerde bulunduk

Yedi kişilik heyet ile görüşmelerini tamamlayan Çavuşoğlu, Çavuşoğlu, "Afganistan'da yönetimi ele alan Taliban'a tavsiyelerde bulunduk" dedi.



Afganistan'daki durum hakkında bilgi aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Taliban'a tavsiyelerde bulunduklarını belirtti.



Kadınların iş hayatındaki durumunu da ele aldıklarını belirten Bakan, "Kadınların çalışması İslam dünyasının da beklentisi" diye konuştu.



Afganistan Geçici Hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Mawlawi Amir Khan Mutaqi başkanlığındaki heyetin bu görüşmeden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı ve Kızılay ve AFAD yetkilileri ile bir araya geleceği kaydedildi.