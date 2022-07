Çavuşoğlu: Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklikle bağdaşmaz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanları kameraların karşısına geçip açıklamalarda bulundu.

Ticaretimizin her iki tarafın yararına artmasını istiyoruz

Almanya ile Türkiye arasındaki ticaretle ilgili bilgiler aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Almanya ülkemizin önemli ortaklarından biri. Stratejik nitelikli, çok boyutlu ve köklü ilişkilerimiz var. NATO’da müttefik ülkeyiz. Almanya’da bulunan 3 milyonu aşkın Türk toplumu ülkelerimizi birbirine daha sıkı bağlıyor. Almanya Türkiye’nin en büyük ticaret ortağıdır. 2021 yılında ticaret hacmimiz 41 milyar doları yakaladı, bu yıl rakamlar gösteriyor ki 45 milyar dolara çıkabiliriz. Ticaretimiz son derece dengeli. Almanya lehine küçük bir açık var ama tolere edilebilecek bir durumda. Ticaretimizin her iki tarafın yararına bir şekilde artmasını istiyoruz. Bunun içinde çalışmaya devam etmeliyiz. 2021’de pandeminin etkilerine rağmen 3 milyonu aşkın Alman turist Antalya’ya geldi. 2022 yılında da en fazla turist geleceğini görüyoruz” dedi.

“Terör örgütlerine kucak açılması müttefiklik ruhuyla bağdaşmaz“

Terörle mücadele konusunda kaygılarını aktardığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Terörle mücadeleye ilişkin görüşmede kaygılarımızı kendilerine aktardık. PKK, PYD, YPG, FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını vurgulamak istiyorum. Maalesef son dönemlerde listesini de Sayın Baerbock’a verdim. Almanya’da PKK faaliyetlerinde artış görüyoruz. Yasaklanmış paçavralarıyla birlikte. Stuttgart Başkonsolosluğuna ait aracımızın kundaklanmasıyla ilginin tereddütlerimizi ilettim. Terör örgütleriyle mücadelede daha somut adımlar ve işbirliği beklentimizi açık bir şekilde bir kere daha aktarmak istiyorum” diye konuştu.

“Avrupa Birliği'nin somut ve anlamlı adımlar atması gerekiyor”

Savunma sanayi ürünlerindeki kısıtlamaların halen devam ettiğini söyleyerek konuşmasını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, “Savunma sanayi ürünlerindeki kısıtlama halen devam ediyor. Müttefiklik ruhuna uygun değil. Müttefikler arasında kısıtlamaların olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Önümüzdeki dönemde hükümetler arası istişarelere ve bakanlıklar arasında stratejik diyalogların işlerlik kazandırılması önemlidir. Bütün ikili meseleler ve bölgesel konuları ele almamızda fayda var. Almanya yol alan stratejik diyalog mekanizmasını canlandırmak istiyoruz. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri her zaman olduğu gibi yine masada. Biz Türkiye olarak önümüzdeki siyasi engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Avrupa Birliği'nin somut ve anlamlı adımlar atması gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşması'nın modernizesi için müzakerelerin tekrar başlaması ve vize serbestliği hayata geçmesi bizim haklı talebimizdir. Bunlar 2016 göç açıklamasında da açık net bir şekilde var” şeklinde konuştu.

“Tahıl anlaşmasının iki ülke arasında güven artırıcı ve ateşkese vesile olmasını umut ediyoruz”

“Avrupa’nın iki ülkesi olarak bölgesel konularda işbirliğimizi artırmak istiyoruz” diyerek konuşmasını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, “Ukrayna meselesinde sürekli yaptığımız çalışmalar ve attığımız adımlar ve gelişmeler hakkında bilgiler aktarıyorum. Çünkü bizim işbirliğimiz bölgedeki sorunların çözülmesi için fark oluşturabilir. Avrupa’nın en güçlü ülkeleri olarak işbirliğimizi geliştirmek istiyoruz. Tabi bu günkü görüşmemizde Ukrayna savaşı, tahıl ihracatı ve savaş hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bu tahıl anlaşması konusunda da daha önce yazılı bir özet bilgi göndermiştim. Türkiye olarak her iki tarafla yani Ukrayna ve Rusya ile temaslarımız devam ediyor. Siyasi angajmanın sağlanması ve sorunların masada çözüme kavuşturulması için önemli buluyoruz. Bunun için önemli gayret sarf ediyoruz. Ukrayna tahılının Karadeniz’den ihracatı konusunda İstanbul’da varılan anlaşmanın önümüzdeki süreçte iki ülke arasında önemli bir güven artırıcı adım olmasını ve ateşkese vesile olmasını umut ediyoruz. Her ne kadar ikisi farklı konular olsa da sorunsuz işlemesi olumlu bir hava oluşturacağını düşünüyoruz. Anlaşmanın başarılı ve sorunsuz bir şekilde devam etmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz” dedi.



“Almanya’nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege konusunda dengeli tutumunu korumasını istiyoruz”

Bölgesel konuların da ele alındığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, “Bölgesel konular içinde Doğu Akdeniz, Kıbrıs meselesi var, NATO var, Suriye var en son Astana formatında bir toplantı oldu. O toplantıyla ilgili bilgi verdik. Almanya’nın özellikle Doğu Akdeniz ve Ege konusunda dengeli tutumunu korumasını istiyoruz. Almanya dahil üçüncü ülkelerin provokasyon ve propagandalara özellikle Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin propagandasına alet olmaması gerekiyor. Almanya bu süreçte geçmişte, dürüst bir arabuluculuk izledi, dengeli bir tutum sergiledi. Son zamanlarda bu dengenin kaybolduğunu görüyoruz. Her iki tarafı dinlemek ve bilgi almak gerekiyor. Avrupa Birliği üyesi diye bir tarafın söylediğini mutlak doğru kabul etmek dürüstlüğe yakışmaz. Bu propagandalara alet olmadan her türlü meseleyi biz Türkiye olarak görüşmeye hazırız. Her türlü meselenin de diplomasi ve barış yoluyla çözülmesi gerektiğine inanıyoruz” diye konuştu.