Çavuşoğlu: Thodex kurucusu Özer’in iadesini bekliyoruz

Bakan Çavuşoğlu, Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka ile bakanlıkta bir araya geldi. Gerçekleştirilen ikili görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.



Çavuşoğlu, “Ticaret hacmimiz ciddi anlamda artıyor. Geçen yıl yüzde 68 oranında artı. 853 milyon dolar olmuştu. Bu yıl 1 milyar doların üzerine çıkacağımız anlaşılıyor. Bu ticaret hacmimize baktığımızda bizim lehimize de ciddi bir açık var. Her ülke ihracatını arttırmak ister ama artarken biraz daha dengelemek, Arnavutluk’un bize satabileceği ürünlerin miktarını ve değerini arttırmak lazım. Bunları ele almak için Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısını da gerçekleştirmek lazım. Yaklaşık 2 yıl önce toplantıyı gerçekleştirmiştik, şimdi Arnavutluk’ta taahhüt bekliyoruz. Ticaret dengesinde böyle bir açık varsa, bu açığı önemli miktarda yaktığımız yatırımlarla da dengeliyoruz diyebiliriz. 600’den fazla firmamız Arnavutluk’ta yatırım yapıyor. Önemli projeleri de üstleniyorlar. Türkiye olarak Arnavutluk’ta toplam yatırımlara baktığımızda birinci sıradayız” açıklamasında bulundu.

“Thodex kurucusu Özer’in ülkemize iadesini bekliyoruz”

Çavuşoğlu, Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in iadesine ilişkin, “Görüşmemizde FETÖ konusunu da gündeme getirdik. FETÖ bulunduğu her ülke için tehdittir. Her ülkede başka üçüncü ülke FETÖ’yü kullanır, bize karşı kullanır, Arnavutluk’a karşı kullanır. Dolayısıyla Arnavutluk’un da güvenliği bakımından önemlidir. Bazı önemli adımlar atıldı. Bazı kişilerin Türkiye’ye iadesi konusunda da gerekli bilgileri bugün paylaştık. Diğer taraftan Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’tan ülkemize iadesi konusunu da gündeme getirdik. Bir mahkeme süreci var, bugün 4’üncü mahkeme görüldü. 5’inci mahkeme 10 Kasım’da olacak, hukuki sürecin bir an önce tamamlanması ile birlikte bu şahsın ülkemize iadesini bekliyoruz. Çok sayıda vatandaşımızı dolandıran bir sahtekardır” diye konuştu.



Arnavutlar ve Türklerin resmi düzeyde her şeyden önce sosyal düzeyde de tarihi bir dostluğa sahip olduğunu söyleyen Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı Olta Xhaçka, “Görevimiz diplomat ve politikacılar olarak dostluğu, insanlar arası bağları ve iyi niyeti daha güçlü ilişkilere, iş birliğine ve ortaklığa dönüştürmektir” açıklamasında bulundu.



Türkiye’nin desteğinden dolayı teşekkür eden Xhaçka, “Kasım 2019’daki en önemli iki olayda, trajik depremden sonraki yeniden yapılanmamız için yapılan cömert yardım, korona virüs sırasında verilen destekten dolayı minnettar olduğumuzu vurgulamak isteriz. Bu konuda başardıklarımızla gurur duymamız gerektiğine inanıyorum. Çünkü ülkelerimiz arasındaki ilişkiler hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Arnavutluk’la Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 100’üncü yılını kutlamak üzere hazırlanmaktayız” ifadelerini kullandı.

"Sürücü belgelerinin tanınması gündeme geldi"

İki ülke arasındaki sürücü belgelerinin tanınmasına ilişkin konuşan Xhaçka şöyle devam etti:



“Meslektaşımdan (Bakan Çavuşoğlu) sürücü belgelerinin tanınmasına ilişkin anlaşmanın yürürlüğe girmesinin sonuçlandırılması için ülkedeki yerel prosedürleri hızlandırmasını ve yardımcı olmasını rica ettim. Biz kendi tarafımızda iç prosedürleri zaten tamamlamış durumdayız. Bu karşılıklı olarak faydalı bir anlaşmadır.”