Çavuşoğlu: Türk Devletleri Teşkilatı hepimizin rüyasıydı, gerçek oldu

Toplantı, 6 Şubat depremleri ile sel faciası nedeniyle hayatını kaybedenler için saygı duruşuyla başladı. Çavuşoğlu, Orhun Anıtları’nda bulunan Bilge Kağan'ın kardeşi Kül Tigin’i kaybettiğindeki sözlerine atıf yaparak Türk dünyasının da depremde kaybettiği kardeşleri için böyle derin bir yasa boğulduğunu ifade etti.

Türk dünyasının sadece Türkiye'nin kederini paylaşmakla kalmadığına ve dayanışma diplomasisinin en güzel örneğini de sergilediğine işaret eden Çavuşoğlu, mevkidaşlarının da bizzat desteklerini gösterdiklerini, TDT ülkelerinin arama kurtarma ekipleri gönderdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Türklerin gök kubbeyi, yeryüzünün üstüne gerilmiş büyük bir çadır olarak gördüğünü dile getirerek "(TDT ülkelerinin) Kubbe şeklindeki ‘kiyiz üyleriniz,’ ‘boz üyleriniz’ insanlarımıza barınak oldu.

Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde Kırgızlar tarafından kurulan son çadıra son düğümü ben attım” diye konuştu. 6 Şubat depremlerin ardından büyük bir insani muhabbet gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Türk Devletleri Teşkilatı, hepimizin rüyasıydı. Gerçek oldu. Her geçen gün kurumsal altyapımızı güçlendiriyor, işbirliğimizi yeni alanlara taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, KKTC'nin gözlemci üye olarak bulunmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayarak, "Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin, haklarının ve eşit uluslararası statüsünün tescil edilmesi, maruz kaldığı izolasyon ve kısıtlamaların kaldırılması ortak gayemiz olmalı" dedi.