Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ülkedeki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisiyle ilgili konuları görüştü.
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.