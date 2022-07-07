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Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile ülkedeki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisiyle ilgili konuları görüştü.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Çavuşoğlu ile Kuleba'nın görüşmede Ukrayna'daki son durum, tahıl ihracatı ve Zhibek Zholy gemisine ilişkin gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Çavuşoğlu ile Kuleba, 30 Haziran'da da telefonda görüşmüştü.

 

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