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Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin, "Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." dedi.

Çavuşoğlu: Venezuela halkının daima yanındayız
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Venezuela'da anayasal düzene karşı bazı teşebbüslerin olduğu yönündeki haberlerden endişe duyduklarını bildirdi.

Çavuşoğlu paylaşımında, "Demokratik olmayan yöntemlerle meşru hükümetleri değiştirme girişimlerine karşıyız. Ülkedeki sorunların diyalog ile çözümünden yanayız. Venezuela halkının daima yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

Venezuela'da darbe girişimiVenezuela'da darbe girişimi

Kaynak: AA

Dunya.com

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