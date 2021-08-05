Çavuşoğlu: Yangını durdurduk, yarından umutluyuz

Mevlüt Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Manavgat’ta AFAD Koordinasyon merkezinde ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu burada yanğınların son durumuyla ilgili bilgi verdi. Çavuşoğlu Manavgat'ta düne göre daha iyi durumda olduklarını belirterek, yangınların ilerlemesini durdurduklarını belirtti.

Havadan ve karadan 1832 araçla yangına müdahale edildiğini bilerten Çavuşoğlu, 6 bin 511 kişinin de yangınlarla mücadelede görev aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, Antalya'daki yangınlarda bugün hava unsurlarıyla 1650 sorti gerçekleştirdiğini açıkladı.

Yangınlarda 770 kişi yaralandı

Bakan Çavuşoğlu, söndürme çalışmalarında yaralanan vatandaşlar ile ilgili de bilgi verdi. Çavuşoğlu, yangınlarda "Bugüne kadar 770 vatandaşımız yaralandı, etkilendi. 757'si taburcu edildi, 6 vatandaşımızın tedavisi sürüyor. Hayati tehlikeleri yok" ifadesini kullandı.

Söndürme çalışmalarında rüzgarın yarın hızını kesebileceğini belirten Çavuşoğlu, 'Yarın için umutluyuz' Bugün güçlü olduğu halde durdurmayı başardık. Yarın tamamen kontrol altına almayı hedefliyoruz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, yangınlarda hasar gören ve yıkılması gereken bineler ilgili ise "Tespitlerimize göre 1352 ağır hasarlı, yıkılan ya da yıkılması gereken bina var. Bağlantılı bölümleri saydığımızda bu 2 bin 164 ünite demektir." ifadelerini kullandı.