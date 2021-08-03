Çavuşoğlu: Yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz Türkiye olarak yardım ettiğimiz gibi başka ülkelerin de bize yardım etmesini elbette kabul ederiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Bu büyük bir yangın. Yangının başlamasıyla beraber birçok ülke, komşu ülkeler, dost ve kardeş ülkeler ve Avrupa'dan ülkeler de bizi aradılar.

AB, duyuruyu tüm ülkelere iletti. 4 ülkeden, Hırvartistan, Romanya, Fransa ve İspanya'dan dönüş oldu.

Bugüne kadar görmediğimiz bir afetle karşı karşıyayız. Bu mücadeleyi hep birlikte verip, hep birlikte bunun üstesinden geleceğiz.

Fransa, İspanya'da yangın olabileceğini belirterek, uçak gönderemeyeceğini söyledi. Tekliflerini geri çekmiş oldular."