Çavuşoğlu: Yol haritası uygulanırsa, YPG Menbiç'ten çekilecek

27 Nisan 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Brüksel'de ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından, "Yol haritası uygulanırsa YPG Menbiç'ten çekilecek. Aksi takdirde biz Afrin'de olduğu gibi teröristlere müdahale etmek durumundayız" dedi.

Görüşmenin samimi bir ortamda geçtiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Pompeo'yu kararlı gördüm, neler yapmamız gerektiğini konuştuk. Menbiç'te takvime dayalı atılması gereken adımlar var. Menbiç'te ABD ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu, Pompeo görüşmesinde Rusya'dan S-400 alınması konusunun da gündeme geldiğini belirterek, "S-400 konusunda süreci anlattık. 'İhtiyacımız var' dedik. S-400 süreci yaptırım kararından önce tamamlanmıştı. S-400'le ilgili süreç tamamlandı" dedi.

ABD'den de açıklama geldi

ABD'den yapılan açıklamada ise, Menbiç'te ortak yol bulunması için kurulan mekanizmaya destek verildiğini ifade edildi.

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan açıklamada, iki ülke arasında müttefiklik ve yakın iletişimin önemine destek verildiği aktarıldı.