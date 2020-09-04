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Çavuşoğlu: Yunanistan önce olur verdi, sonra yalanladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Yunanistan'ın NATO genel sekreterini NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi. Yalan söyleyen Yunanistan oldu" dedi.

Çavuşoğlu: Yunanistan önce olur verdi, sonra yalanladı
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili önkoşulsuz görüşme önerisini Yunan mevkidaşının kabul etmediğini söyledi.

Ankara'da konuşan Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın NATO genel sekreterini NATO’yu yalanlaması ibretliktir. Önce olur verdi, sonra vermediğini söyledi. Yalan söyleyen Yunanistan oldu" dedi.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz’de tek bir hedefimiz var hakkımızı yani Türkiye’nin hakkını aynı zamanda Kıbrıs Türk Halkının hakkını savunmak. Bunu yaparken tüm Akdeniz etrafındaki  ülkelerle iş birliği yapacağımızı söylüyoruz. Bu iş birliği olmadığı için bizde kendi faaliyetlerimizi paylaştık" diye konuştu.

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