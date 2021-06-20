Çavuşoğlu: Yunanistan tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan vazgeçmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'ın Kabil Havalimanı'nda güvenliği sağlama rolünü üstlenmesine ilişkin, "Afganistan yönetimi de Türkiye'nin burada kalmasını istiyor. Afganistan'ın ihtiyacı olduğu sürece Afganistan'ın yanında olacağız. Bu, sadece askeri güç olarak orada olacağız anlamına gelmiyor." dedi.

Çavuşoğlu, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun sona ermesi nedeniyle NEST Kongre Merkezi'nde düzenlediği basını bilgilendirme toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin ne düzeyde olduğu yönündeki sorusuna Çavuşoğlu, Ege ve Doğu Akdeniz'deki gerilimden sonra iki ülke arasında diyalog başlattıklarını söyledi. Ülkeler arasındaki istişarelerin yeniden başladığını, güven artırıcı görüşmeler yapıldığını anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias geldi. Ben oraya gittim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Brüksel'de görüştü. Görüşme olumlu geçti. Sorunların hepsi çözüldü mü? Hayır. Sorunlarımızı diyalogla çözme azmimizi gösterir bu görüşmeler. Umarım her iki tarafta da bu kararlılık ve samimiyet devam eder. Yunanistan'ın provokasyonlardan vazgeçmesi lazım. Söylemlere alıştık. Gidiyoruz basın toplantılarında her şey güzel ancak sonrasında arkamızdan dostum Dendias birçok şey söylüyor. Bunlara gerek yok. Biz bunları görmezden geliyoruz."

Yunanistan'ı uluslararası anlaşmalara sadık kalmaya çağıran Çavuşoğlu, "Yaz aylarında turizm sezonu boyunca Ege'de herhangi bir tatbikat yapılmaması konusunda centilmenlik anlaşması var. Yunanistan şimdi NAVTEX ilan ediyor. Milli günlerde de NAVTEX ve tatbikat yapmama mutabakatımız vardı. Yunanistan bunu da bozdu. Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım. Ben biliyorum kendi halkını tatmin etmeye çalışıyorlar. Çünkü orada onlara baskı çok. Başlattığımız diyaloğu somut adımlara dönüştürelim istiyoruz. Biz samimi ve kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırma kararı



Bakan Çavuşoğlu, Rusya'nın uçuş kısıtlamasını kaldırması yönündeki kararı ise olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Rusya'nın, Türkiye'deki vaka sayılarının yüksek olduğu gerekçesiyle uçuşları kısıtlama kararı aldığını anımsatan Çavuşoğlu, alınan tedbirler ve vatandaşın dayanışmasıyla rakamların 5 binlere kadar düştüğünü kaydetti.

Türkiye'nin sağlıklı turizm konusunda aldığı tedbirler ve Güvenli Turizm Sertifika uygulamalarıyla dünyaya örnek olduğunu anlatan Çavuşoğlu, "Geçen sene salgına rağmen 2 milyondan fazla Rus turist Türkiye'ye geldi. Bir önceki yıl 7 milyon civarında Rus turist gelmişti. Bu sene daha fazla, 2 milyondan çok daha fazla Rus turistin gelmek istediğini görüyoruz. Rus turistlerin en çok memnun olduğu destinasyon Türkiye'dir. Gerek Türkiye'de gerekse Rusya'da yapılan anketler bunu gösteriyor. O nedenle bu karardan sektörümüz memnun olmuştur. Belki daha fazla da Rus turistler memnun olmuştur." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kendisinin de Alanya'da Rus komşuları olduğunu ve onların da uçuş kısıtlamasının kalkması yönünde taleplerini dile getirdiğini belirtti.

Güvenli turizm konusunda iş birliğini sadece Rusya ile değil diğer ülkelerle de sürdüreceklerini bildiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Geçen sene Almanya ile yaptığımız iş birliği bir model oldu. Hem bizden hem Almanya'dan bunu öğrenmek için birçok ülke bize ve onlara gittiler. Birçok ülke Türkiye'ye yönelik kısıtlamaları kaldırmaya başladı. İngiltere kendi içindeki sıkıntılardan dolayı henüz bir karar almadı. Belçika, Hollanda gibi ülkeler almadı, değerlendiriyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı liderlerle ikili görüşmesinde bu konular gündeme geldi. Örneğin Fransa'ya benim ziyaretimden sonra transit yolcularla ilgili aldığımız tedbirler noktasında ne istiyorlarsa bilgileri verdik, onlar da Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardılar. Elbette sağlığımız önemli, vatandaşlarımızın ve tüm ülkelerin vatandaşlarının. Turizm için ülkemizin ve halkımızın sağlığını feda etmemiz mümkün değil ama sağlıklı turizm konsepti altında turistleri ülkemizde ağırlamaktan memnuniyet duyacağız."

"Ermenistan'daki seçim



Ermenistan'da yapılan seçimlerin hatırlatılması üzerine Çavuşoğlu, seçimden sonra gelecek yönetimin daha önceki hatalardan ders almasını temenni etti.

Bölgenin istikrarı yönünde adım atılmasını beklediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Umarım bölgenin istikrarının ve barışının tek yolunun komşularla iyi geçinmek olduğunu, komşuların topraklarına göz dikmek yerine komşularla iyi geçinmek olduğunu anlarlar. Çünkü savaştan sonra Azerbaycan'ın kendi öz topraklarını geri almasından sonra hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da bölgenin istikrarı için ve bölgenin barışı için adım atma kararlılığı var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanlarımızın açıklamalarında her zaman görüyoruz, tüm dünya da görüyor." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, ikili ilişkilerin düzelmesiyle birçok projenin hayata geçirilme imkanı olduğunu dile getirdi.