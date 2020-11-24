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Çavuşoğlu'dan AB açıklaması: Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "(ABD'yle) İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

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