Çavuşoğlu'dan AB açıklaması: Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB'nin yaptığı hataları anlamasını ve Türkiye'nin üyeliğinin birliğe katacağı değeri görmesini bekliyoruz." ifadesinde bulundu.

Çavuşoğlu, "(ABD'yle) İlişkilerimizi iki ülkenin stratejik çıkarına olacak şekilde olumlu bir mecraya sokmak için gereken çabayı göstereceğiz." dedi.

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