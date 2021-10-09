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Çavuşoğlu'dan ABD'ye tepki: Yanlış politikalarından vazgeçsin

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın." dedi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Venezuela Dışişleri Bakanı Felix Plasencia ile ortak basın toplantısı düzenledi.

ABD'nin Suriye kararnamesini uzatmasına dair, "Amerikan yönetimi Kongre'ye mektup yollarken ya da Amerikan halkına bilgi verirken doğruyu söylemiyor." diyen, Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye'yi suçlamak yerine ABD kendi yanlış politikalarından vazgeçsin. Ayrıca Amerikan halkına da kongresine de daha dürüst davransın." ifadesini kullandı.

 

 