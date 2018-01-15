Çavuşoğlu'dan ABD'ye uyarı: Bölgede kaos olur

15 Ocak 2018

Kanada'nın Vancouver kentinde temaslarına başlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" hakkındaki açıklamasına, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur." sözleriyle tepki gösterdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kore yarımadası güvenlik ve istikrarı konulu dışişleri bakanları toplantısına katılmak üzere geldiği Vancouver'da basın mensuplarına ABD'nin son YPG adımıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "YPG'ye artık silah verilmeyeceğini" defaatle söylediğini hatırlatan Çavuşoğlu, bu açıklamanın ardından ABD'nin farklı organlarından farklı açıklamaların geldiğini kaydetti.

"Müttefiklerini mi terör örgütlerini mi tercih ediyor?"

Çavuşoğlu, "ABD'nin tarafını belli etmesi lazım, müttefiklerini mi yoksa terör örgütünü mü tercih ediyor? ABD bir terör örgütünü tercih ediyorsa bizim de tavrımız ona göre farklı olur. (Terör örgütlerine karşı) Biz kendi tedbirlerimizi alırız. Arkasında kim olursa olsun; ABD olmuş veya başka ülke olmuş, bizi ilgilendirmez." şeklinde konuştu.

"Her şeyden önce ABD (tek başına) koalisyon adına açıklama yapamaz, çünkü biz de koalisyonun içindeyiz." vurgusunu yapan Çavuşoğlu, Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye karşı her türlü tedbiri alacağını şu sözlerle vurguladı:

"PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz"

"PKK'nın arkasında da başka ülkeler vardı. Ama biz PKK ile nasıl mücadele ettiysek YPG ile de ederiz. Afrin'de ederiz, Fırat'ın doğusunda da ederiz, her yerde de ederiz. Bu bizim için var oluş meselesidir. Türk milletine karşı oluşan bir tehdidi bertaraf etmek bizim görevimizdir. Bunun için de ne gerekiyorsa yaparız. Ama terör örgütünü tercih eden ülkelere yönelik tavrımız farklı olur. Bizim düşmanımız olan bir terör örgütüyle işbirliği yapan, ona destek veren ülkelere bizim güvenmemiz söz konusu olamaz."

"Koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" açıklamasını hatırlatan Çavuşoğlu, ABD'nin "Suriye'de sınır birlikleri" açıklamasıyla ilgili "Umarım bu açıklama bireysel bir açıklamadır. Gerçeği yansıtmaz. Zaten koalisyon adına böyle bir açıklama yapamazlar. Ve böyle bir adım atılmaz. Aksi takdirde bölgede kaos olur." dedi.

Türkiye'nin terör örgütü YPG'ye yönelik operasyonlarını kimsenin durduramayacağını kaydeden Çavuşoğlu, ABD'nin bu tür bir muhtemel adımının Suriye'nin geleceğini de tehlikeye atacağını dile getirdi.

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"Suriye'yi bölmek mi yoksa toprak bütünlüğünü mü istiyor?"

"Şu konuda ABD'nin de Batı'nın da dürüst olması gerekiyor: Suriye'yi bölmek mi istiyor, Suriye'nin toprak bütünlüğünü mü istiyor? Çünkü her zaman bize söylenen Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüydü. Ama bize verilen sözler de tutulmadı." değerlendirmesini yapan Bakan Çavuşoğlu, ABD'nin Rakka konusunda kentin geri alınmasının ardından Rakkalılara verileceğini söylediğini, aynı şekilde Münbiç'te de verilen sözlerin tutulmadığını kaydetti.

Çavuşoğlu, "Sözünü tutmayan bir ülke ne kadar güvenilir ve itibarlı olur? Bunu en son Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (Kudüs hakkındaki) oylamada da gördük. ABD'nin burada net bir karar vermesi lazım." ifadelerini kullandı.

Vancouver'da yarın gerçekleştirilecek toplantıda Çavuşoğlu'nun, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile bir araya gelmesi ve bu konuların ele alması bekleniyor.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyonun Sözcüsü Albay Ryan Dillon, Suriye’de ağırlıkla (PYD/PKK'nın paravanı) Suriye Demokratik Güçleri'nden (SDG) oluşan ve 30 bin kişiyi bulacak "Sınır Güvenlik Gücü" kuracaklarını açıklamıştı.

Dillon, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Koalisyon yeni 'Suriye Sınır Güvenlik Gücü' kurmak üzere SDG ile ortak çalışmaktadır.” demişti. 230 kişinin eğitildiğini aktaran Dillon, söz konusu gücün sayısının 30 bini bulacağını bildirdirmişti.

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