Çavuşoğlu'dan F-35 açıklaması: Başka seçenekler üzerinde durmak lazım
Bakan Çavuşoğlu, ABD ile yürütülen F-35 görüşmeleri konusunda, "Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor." açıklaması yaptı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.
Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları:
- (Ayşenur Arslan'a tepki) Türk Mukavemet Teşkilatı, KKTC'nin Kuvayı Milliye'sidir
- (Sondaj çalışmaları) Kıta sahanlığımızın batı sınırlarını belirledik, taviz vermeyiz.
- (Yunanistan sınırında) Son 2 yıla yakın bir sürede 34 bin insanı ölümden kurtardık.
- İslam düşmanlığı, Fransa’da bir devlet politikası haline geldi. Avrupa Konseyi de ses çıkaramadı.
- (Azerbaycan) İlişkilerimiz farklı bir boyuta geldi, tam bir müttefiklik.
- Azerbaycan da Ermenistan ile kapsamlı barış istiyor.
- (ABD ile F-35 görüşmeleri) Bu konularda tablonun değişmesini beklememek lazım. Başka seçenekler üzerinde durmak lazım. Görüşmeler devam ediyor. Modern F-16 alınması ve mevcut F-16’ların modernizasyonu konusunda görüşmeler olumlu seyrediyor.