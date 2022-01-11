Çavuşoğlu'dan Kazakistan açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." açıklaması yaptı.
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kazakistan'daki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, "Tüm imkanlarımızla Kazakistan'ın yanındayız, tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız." diye konuştu.
Bakan Çavuşoğlu, "Bugün durumun kontrol altına alınmasından memnuniyet duyuyoruz." dedi.
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