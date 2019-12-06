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Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil." dedi.

Çavuşoğlu'dan NATO açıklaması: Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, "Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK'nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak." dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz'le ilgili, "Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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