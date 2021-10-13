Çavuşoğlu'dan 'Suriye'ye operasyon' açıklaması: Yapmamız gereken kendi göbeğimizi kendimiz kesmek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nikaragua Dışişleri Bakanı Denis Moncada Colindres, Ankara'da yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Nikaragua'nın 200. bağımsızlık yıl dönümünü tebrik eden Çavuşoğlu, görüşmelerde ikili ekonomik ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, görüşme öncesi imzalanan belgelerle istişareleri daha düzenli hale getireceklerini vurgulayarak iki ülkenin karşılıklı olarak büyükelçilik açmak istediğinin altını çizdi.

Toplantının soru cevap kısmında Suriye ve Afganistan'a ilişkin sorulara yanıt veren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Suriye'de Anayasa Komisyonunun tekrar canlandırılması için özellikle Astana formatında yoğun çaba sarf ediyoruz. 6. tur görüşmeler gelecek hafta Cenevre'de başlayacak. Biz Suriye'de tek çözümün siyasi çözüm olduğunu söylüyoruz. Son zamanlarda İdlib'de bazı yerlerde saldırılar oldu. Rejimin muhaliflere ve sivillere saldırısı oldu. O zaman da söyledik, askeri çözümle bir yere varılamaz. Siyasi çözüm ve uzlaşıyla bir yere varılması gerekiyor. Kalıcı barış ve istikrar için bu şart."

Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK terör örgütünün saldırılarını artırdığını, Türkiye'nin de bu örgütlere karşı gerekeni yapacağını söyleyen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Burada aslında PKK/YPG'ye yönelik yapacağımız her hamle, tıpkı DEAŞ'a yönelik yaptığımız gibi, Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü için de önemli. Çünkü önce DEAŞ, Suriye'yi tamamen ele geçirmek istedi, tamamen ele geçiremeyince bölmek istedi. Aynı şekilde PKK/YPG'nin de gündemi budur yani Suriye'yi bölmek. Suriye'nin toprak bütünlüğüne de bizim bu müdahalelerimiz katkı sağlıyor. Bu konuda son derece kararlıyız, gerekeni de yapacağız."

"Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık"

Çavuşoğlu, Afganistan'da hem insani hem de ekonomik bir kriz söz konusu olduğunu belirterek, "Taliban gelmeden önceki yönetim de maaşları ödeyemiyordu. Yani sonuçta ülkenin sistem olarak çökmemesi gerekiyor o nedenle angajmana girilmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da G20 Zirvesi'nde konuyu dile getirdiğini aktaran Çavuşoğlu, "Afganistan'la angajmana girmemiz lazım çünkü burada bir boşluk olursa ve ülkede sistem çökerse bundan kim faydalanacak? Terör örgütleri. İşte DEAŞ Horasan dedikleri örgütün saldırıları artırdığını görüyoruz." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bu problemler derinleşirse terörün yanı sıra göç sorunu yaşanacağını da vurgulayarak Afgan halkına uluslararası toplum olarak yardım edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeni kurulacak Afganistan yönetiminin kapsayıcı olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, "Bu konuda telkinlerimizi Taliban yönetimine de başından beri iletiyoruz. Yerinde inceleme, nasıl angajmana gireceğimizi konuşmak bakımından ve Taliban'a telkinlerimizi söylemek adına dört veya beş dışişleri bakanı olarak Afganistan'ı birlikte ziyaret etmeyi kararlaştırdık. Şu anda telefonla bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, Suriye'ye yeniden bir askeri operasyon düzenlenmesine ilişkin sorusuna Çavuşoğlu, son dönemde Suriye'de Türk güvenlik güçlerine yönelik saldırılar ile Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyinden gerçekleşen saldırıları hatırlatarak yanıt verdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Türkiye'ye roket atma menzilinin yaklaşık 30 kilometre olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Biz Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattıktan sonra da diğer Suriye'nin kuzey doğu bölgesindeki harekatlarımızda da Amerika ve Rusya'yla bir mutabakata varmıştık. Her iki ülke de bu bölgedeki teröristleri en az 30 kilometre güneye çıkaracaklardı." diye konuştu.

"Rusya'nın Tel Rıfat ve Münbiç'teki teröristleri bu bölgelerden uzaklaştırması gerektiğini" söyleyen Çavuşoğlu, "Bu sözler maalesef tutulmadı. Dolayısıyla son yapılan saldırılarda, bu bölgede sivillere yönelik ve bize yönelik saldırılarda da Rusya'nın da ABD'nin de sorumluluğu var. Çünkü sözlerinde durmadılar. Şimdi bunlar sözlerinde durmadığına göre, bu teröristler burada olduğuna göre ve saldırılarını artırdığına göre bizim de yapmamız gereken, kendi göbeğimizi kendimiz kesmektir. Biz de gerekeni yapacağız, bu bölgelerden bu teröristlerin temizlenmesi için ne gerekiyorsa yapacağız." dedi.

ABD'nin Suriye'de şehit olan Türk güvenlik güçlerine yönelik taziye açıklamasına da değinen Çavuşoğlu, "Şimdi ABD açıklama yapıyor, müttefikimize Suriye'den gelen saldırıları kınıyoruz diyor. Peki bu silahları kim veriyor bu teröristlere, kim eğitiyor bunları? Sen eğitiyorsun, sen silah veriyorsun. Sonra da göstermelik bir kınama açıklaması yapıyorsun. Burada samimiyetsizlik apaçık ortadadır." ifadelerini kullandı.

İki mutabakat muhtırası ile bir anlaşma imzalandı

Çavuşoğlu ve Colindres, toplantı öncesi bir anlaşma ile iki mutabakat muhtırasına imza attı.

İki bakan, Protokol Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası, Siyasi İstişare Mekanizması Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası ile Eğitim Alanında İşbirliği Anlaşması'nı karşılıklı olarak imzaladı.