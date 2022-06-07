Çavuşoğlu'dan Yunanistan'a: Adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan ile ilgili, "En haksız durumda bile ağlamada çok başarılılar. Gelir yüzünüze sarılırlar, arkalarına döndükleri zaman nefret, kin, yalan, iftira... Bunlar siyasetçilere yakışan tavırlar değil. Yunanistan bizim yazdığımız mektuplara adam gibi cevap versin. İhlali sonlandırmazsa adaların egemenlik tartışmalarına başladık zaten." açıklaması yaptı.

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