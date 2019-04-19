Çavuşoğlu'na S-400 iddiaları soruldu

19 Nisan 2019

Romanya ve Polonya dışişleri bakanları ile Ankara'da düzenlediği basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na, S-400 ve F-35'ler konusunda ABD ile yaşanan gerilimde gelinen son nokta ve Türkiye'nin, S-400 sistemlerini kullanmama ya da üçüncü bir ülkeye gönderme seçeneklerini değerlendirdiği yönündeki iddialar soruldu.

"Tüm bu tartışmalar ihtiyacımız olan hava savunma sistemini 10 yıldır müttefiklerimizden alamadığımız için, Rusya'dan da iyi bir teklif geldiği için aldığımız S-400 savunma sisteminden kaynaklanıyor" diyen Çavuşoğlu, "Onun dışında sistemin kullanılıp kullanılmaması veya diğer böyle konular hiçbir zaman masada olmadı" ifadelerini kullandı.

S-400'lerin F-35 uçaklarının sistemine girerek bu teknolojiyi elde edebileceği iddialarına ilişkin Çavuşoğlu, "S-400 Türkiye'de olursa F-35'lerin sistemine girer iddiasını biz doğru ve gerçekçi bulmuyoruz ama yine de bu konuda endişeleri gidermek için ortak çalışma grubu kuralım dedik. NATO genel sekreterine de bunu söyledik ama ABD'den henüz olumlu bir yaklaşım görmedik. NATO bu önerimize sıcak baktı, biz bu tür işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim kalın bu hafta Washington'da ABD'li muhataplarıyla bu konuda görüşmeler gerçekleştirmişti.

"Müttefiklerimiz ve NATO şunu çok iyi anlamalıdır; bizim hava savunma sistemine acilen ihtiyacımız var" diyen Çavuşoğlu, "İsteriz ki müttefiklerimizden alalım. Alamadığımız zaman da başka seçeneklere bakmak durumundayız. Müttefiklerimiz ve NATO da bunu anlamalıdır" dedi.

Kaynak: Reuters