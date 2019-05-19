Çavuşoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı
Çavuşoğlu,"Milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla cumhuriyetimizi muassır medeniyetler seviyesine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yılında, ilk günkü inanç ve kararlılıkla Türkiye Cumhuriyeti'ni muassır medeniyetler seviyesine taşımak için var güçle çalıştıklarını belirtti.
Bakan Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Milli mücadelenin başlangıcının 100'üncü yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla cumhuriyetimizi muassır medeniyetler seviyesine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, mesajında "Bu vesileyle, Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyor, gençlerimizin bayramını tebrik ediyorum." ifadesine yer verdi.
Kaynak: AA