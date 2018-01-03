Çavuşoğlu'ndan ABD'ye İran tepkisi

03 Ocak 2018

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle dış politika vizyonunu paylaşmak üzere Ankara Palas Devlet Konukevi'nde toplantı düzenledi.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, İran'da devam eden protestolar ve şiddet olaylarıyla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) acil toplanma çağrısı yapacakları yönündeki açıklaması hatırlatılan Çavuşoğlu, "Bir ülke içinde sorun olabilir. Neticede uluslararası boyutu da şu anda yok. ABD'nin bunu gündeme getirmesinin sebebi, ABD yönetiminin güçlü İran karşıtlığıdır." dedi.

BMGK'da 5 ülkenin veto hakkının olduğunu, böyle bir kararın çıkmasını beklemediğini vurgulayan Çavuşoğlu, "İran'daki durumu hafife almıyoruz tabii ki, yakından da takip ediyoruz. Ama BMGK, tüm dünyayı ilgilendiren, özellikle de ülkeler arasındaki sorunları ilgilendiren önemli konularla meşgul olmalı ve çözüm üretmeli. " diye konuştu.

Kaynak: AA