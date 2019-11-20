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Çavuşoğlu'ndan AP Başkanına tepki

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "AP Başkanı Sassoli yüzüme karşı dile getirmediği hususları gerçekmiş gibi paylaştı. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" dedi.

Çavuşoğlu'ndan AP Başkanına tepki
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu Başkanı Davit Sassoli'yi eleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Parlamentosu Başkanı’nın yüzüme karşı dile getiremediği hususları gerçekmiş gibi paylaşması AB’nin samimiyetsiz ve ikiyüzlü tutumunun yeni bir örneğidir. Avrupa halklarını temsil eden birinin AB kurumunda yapılan görüşmenin içeriğini çarpıtarak vermesinden hicap duyuyorum" dedi.

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