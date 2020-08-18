Çay ocakları kapanacak mı?

18 Ağustos 2020

COVID-19 vakalarında yaşanan artışın ardından Sağlık Bakanlığı yeni tedbirler almaya başladı. Bu tedbirler kapsamında Sağlık Bakanlığında "Hayat Eve Sığar" uygulamasına geçilecek.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından "Kovid-19 Salgını Tedbirleri" başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimlere gönderilen yazıda, Bakanlık merkez teşkilatında verilen hizmetin etkin, kesintisiz ve sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi ve Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında uygulamaya konulan birçok idari tedbir bulunduğu belirtildi.

Kovid-19 salgını tedbirlerine ilişkin alınan önlemler şöyle sıralandı:

"Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun 17.08.2020 tarihli ve 2020/68 sayılı kararı gereğince, zorunlu hallerde ziyaretçi kabullerinde 'Hayat Eve Sığar (HES)' uygulamasına geçilecek.

- Yemekhanenin kullanımıyla ilgili 18.03.2020 tarihli ve 1521 sayılı yazı ile duyurulan tedbirlere gerekli hassasiyetin gösterilecek.

- Binaya girişlerde güvenlik görevlilerince yapılan ateş ölçümünün mutlaka yaptırılması ve yüksek ateş çıkması durumunda binaya kesinlikle girilmemesi ve en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesi sağlanacak.

- Salgın hastalık belirtisi gösteren personelin, ilgili amirleriyle görüşerek mesaiye gelmeksizin en kısa sürede sağlık kuruluşuna müracaat etmesi sağlanacak.

- Ortak kullanım alanlarından olan bina içerisindeki tüm çay ocakları kapatılacak ve zemin katta yer alan kantinde çay-kahve servisleri kaldırılacak.

- Personel giriş-çıkışlarında ve bina içerisinde kesinlikle maskesiz dolaşılmayacak. Sosyal mesafenin korunmasına ve hijyen kurallarına riayet edilecek.

- Bina içerisindeki tüm asansörlerin 6 kişiden fazla kullanılmaması sağlanacak."