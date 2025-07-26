Çay toplamaya gidiyorlardı, feci kazada iki işçi öldü
Rize'nin Pazar ilçesinde çay toplamaya gidenleri taşıyan panelvan minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Olay, ilçeye bağlı Yavuz köyünde sabah 08.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. (47) idaresindek panelvan minibüs sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 20 metreden alt yola uçtu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, çay toplamaya gittikleri öğrenilen araçtaki yolculardan Fatma Kambur (54) ile Emine Kambur (57) hayatını kaybetti.
Yaralanan sürücü A.K. ile M. A. K. (14) ve İ. K. (12) ise ilk müdahalenin ardından Pazar ve Rize'deki hastanelerde tedavi altına alındı.