Çayın yanındaki limona para isteyen işletmeye ceza

Üsküdar'daki bir işletmenin çayın yanında verilen bir dilim limondan 10 lira ücret aldığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı.

17 Kasım'da Kuzguncuk’ta faaliyet gösteren iş yerine denetime giden ekipler işletmeye, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında 12 aykırılıktan toplam 37 bin 992 TL idari para cezası kesti.

Son 3 aya ilişkin faturalar incelendi

Bakanlığın Basın Danışmanı Bekir Kaplan, işletmede satılan içeceklerden 4 farklı ürün için de son 3 aya ilişkin faturalar talep edildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Söz konusu ürünlere ilişkin nihai değerlendirme, gerekli incelemelerin tamamlanmasının ardından Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından yapılacaktır. Ticaret Bakanlığı olarak; tüketicinin korunması, fiyat doğruluğu ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."