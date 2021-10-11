ÇAYKUR fabrikasındaki patlamada hayatını kaybeden sayısı 2'ye yükseldi

Rize'nin Hemşin ilçesindeki çay fabrikasında meydana gelen patlamada yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki ÇAYKUR'a ait organik çay fabrikasında 9 Ekim Cumartesi günü basınç nedeniyle kazanın patlaması sonucu yaralanan Ramazan Hacısalihoğlu (46), Trabzon'da tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası Hacısalihoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından alınarak Rize'ye getirildi.

Olay yerinde hayatını kaybeden Sinan Taşkın'ın cenazesi, dün Pazar ilçesinde toprağa verilmişti.

Soruşturma başlatılmıştı

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Teknik ekiplerimizce kazanın meydana geliş nedeni çok yönlü araştırılmaktadır. Elim olayda hayatını kaybeden mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Yaralı çalışanımıza ise acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.