ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Pınarbaş görevden alındı
ÇAYKUR'da Genel Müdür Yardımcısı Pınarbaş görevden alındı. Daire başkanları Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu ise genel müdür yardımcılığına atandı.
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Necati TUZCU
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’da Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pınarbaş görevinden alındı. Çay Tarım Dairesi Başkanı Zeki Karaoğlu ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdinç Hatinoğlu genel müdür yardımcılığına atandı.
Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.