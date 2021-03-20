  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Pınarbaş görevden alındı
Takip Et

ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Pınarbaş görevden alındı

ÇAYKUR'da Genel Müdür Yardımcısı Pınarbaş görevden alındı. Daire başkanları Zeki Karaoğlu ve Erdinç Hatinoğlu ise genel müdür yardımcılığına atandı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Necati TUZCU

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR)’da Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Pınarbaş görevinden alındı. Çay Tarım Dairesi Başkanı Zeki Karaoğlu ve İdari ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Erdinç Hatinoğlu genel müdür yardımcılığına atandı.

Atama ve görevden alma kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı.

 

Tarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındıTarım Reformu Genel Müdürü Hasan Özlü görevden alındıGündem
Görevden alınan Ağbal'dan açıklamaGörevden alınan Ağbal'dan açıklamaFinans
TEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ömer Sami Yapıcı atandıTEDAŞ Genel Müdürlüğüne Ömer Sami Yapıcı atandıGündem

 