ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

ÇAYKUR bin 500 işçi alımı başvurularının ardından bugün kura çekimi gerçekleşti. Sabah saat 09.00'da başlayan kuraların ardından sonuçlar ve isim listesi araştırılıyor. On binlerce aday saat araştırması içerisinde... Bu nedenle de "ÇAYKUR kura sonuçları isim listesi ne zaman, saat kaçta açıklanacak" sorusu geliyor.

ÇAYKUR kura sonuçları açıklandı mı?

ÇAYKUR kura sonuçları şu dakika itibarıyla açıklanmış değil. Saate ilişkin kurumdan bir duyuru yapılmadı. Kesin isim sonuç listesinin akşam 20.00'ye kadar açıklanması bekleniyor.

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları e-devlet, Alo 170 ve İŞKUR'un "www.esube.iskur.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

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