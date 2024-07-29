Cebeci Döküm Sahası'nda toprak kayması yaşandı
Sultangazi'deki Cebeci Hafriyat Döküm Sahası'nda toprak kayması meydana geldi. Kamyonların hafriyat dökümü yaptığı sırada yaşanan olayda, zeminle birlikte kayan 3 kamyon iş makineleriyle kurtarıldı. Olayda yaralanan olmadı.
AA
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Alandaki 3 kamyon toprak zeminle birlikte kaydı, kamyonlardan biri ise yan yattı. Kamyon şoförleri son anda kendilerini dışarı atarken, kamyonlar iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.
Toprak kayması cep telefonu kamerasına da yansıdı. Görüntülerde kamyonların zeminle birlikte kayması ve iş makineleriyle çıkarılma anları yer alıyor.