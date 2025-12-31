Cebinizdeki bilet bir servet olabilir... Milli Piyango sonuçlarını kontrol etmeden uyumayın

Kasım ayında Milli Piyango biletleri satışa çıktı ve bugün ilk çekilişe kadar vatandaşlar bilet alabilecek. Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi yine onlarca kişiyi milyoner yapacak.

Bugün milyonlar en güzel sofraları kurup müzikler, tv programları eşliğinde yeni yılı karşılayacak. Yeni yılı karşılamadan biletler cepten çıkacak saat 23.15'te büyük ikramiye çekilişi ekran başında takip edilecek.

6 sihirli numara yeni yılın ilk zenginlerini ortaya çıkarak. Belki de bu milyonerler komşunuz, belki de akrabanız olacak.

Çekilişi canlı takip edemeyenler www.millipiyangoonline.com sitesine akın edecek. Biletlerinizi "buraya" tıklayarak sorgulayabilirsiniz.