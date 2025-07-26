Çeçenistan lideri Kadirov Bodrum'da boğuluyordu: Hastaneye kaldırıldı!

Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov, tatil için geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Kıyıya çıkarılan Kadirov, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Bodrum'un Kaynar mevkiinde 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. İddiaya göre, denize giren Ramazan Kadirov bir anda çırpınmaya başladı. Durumu fark eden çevredeki görevliler sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Kadirov'a müdahale etti.

İlk müdahalesi sahilde yapılan Kadirov, daha sonra ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kadirov, 1 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi

Hastaneye güvenlik çemberi

Özel Harekat polislerinin görev aldığı güvenlik çemberi içinde kalan hastane, adeta ablukaya alındı.

Kadirov'un koruma ekibi ise liderlerinin çevresinde etten duvar örerek 24 saat boyunca nöbet tuttu.

Yoğun kontrol altında tutulan Kadirov, dün öğle saatlerinde taburcu edildi.

Geniş güvenlik önlemleri altında hastaneden ayrılan Çeçen liderin, ülkesine dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.