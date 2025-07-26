Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hafta sonuna girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günlerine ait son hava durumu tahminlerini paylaştı.

Türkiye, 27 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların 10 dereceye kadar artacağını ve ülke genelinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını açıkladı.

Pazar günü ise önemli bir sıcaklık artışı yaşanacak. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde termometreler mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkacak. Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi birçok kentte sıcaklık 40°C'yi aşacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün yaptığı açıklamada bu sıcaklık dalgasının yangın riski açısından kritik olduğuna dikkat çekti.

Yumaklı, "Yorulmayan, acıtmayan, sıcakla güç toplayan bir düşmanla savaş halindeyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgi bizi daha büyük endişeye sevk etmiş durumda. Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler” dedi.

Sıcaklık uyarısının ardından yasaklar geldi

Meteoroloji’nin sıcaklık uyarısı sonrası bazı illerde ormanlara giriş yasaklandı. İşte yasak getirilen şehirler:

* Ankara: Orman yasağı 30 Ağustos’a kadar uzatıldı. Ateşli piknik yasak.

* Yalova: Ormanlara ve çevresine giriş tamamen yasaklandı.

* Sivas: 1 Ekim’e kadar yalnızca görevli ve izinli kişiler ormanlara girebilecek.

* Gümüşhane/Kürtün: Yol kenarında bile mangal ve semaver yasaklandı.

* Yozgat: 15 Ekim’e kadar ormanlara giriş tamamen yasaklandı.

Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve kurallara harfiyen uymaya çağırdı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı da açıklandı.

İl il 26-27 Temmuz beklenen hava sıcaklıkları

Marmara Bölgesi

İstanbul: 24°C / 33°C

Edirne: 23°C / 40°C

Bursa: 22°C / 39°C

Kırklareli: 21°C / 37°C

Ege Bölgesi

İzmir: 26°C / 41°C

Manisa: 25°C / 41°C

Denizli: 25°C / 41°C

Afyonkarahisar: 17°C / 33°C

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 30°C / 38°C

Adana: 26°C / 38°C

Isparta: 21°C / 36°C

Hatay: 26°C / 34°C

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 17°C / 34°C (Pazar günü 40°C'yi geçebilir!)

Konya: 20°C / 33°C

Eskişehir: 17°C / 36°C

Nevşehir: 13°C / 31°C

Karadeniz Bölgesi

Trabzon: 24°C / 28°C (Cumartesi iç kesimlerde sağanak bekleniyor)

Samsun: 23°C / 31°C

Artvin: 18°C / 28°C

Zonguldak: 20°C / 29°C

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 15°C / 32°C (Cumartesi yağış ihtimali var)

Kars: 12°C / 29°C

Malatya: 21°C / 40°C

Van: 19°C / 31°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 29°C / 45°C

Şanlıurfa: 30°C / 45°C

Gaziantep: 30°C / 44°C

Mardin: 31°C / 41°C