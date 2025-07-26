'Cehennem sıcakları' başlıyor! Meteoroloji ve Bakanlık peş peşe uyardı: Termometreler 40 dereceyi geçecek
Türkiye, 27 Temmuz itibarıyla aşırı sıcakların etkisi altına giriyor. Meteoroloji, sıcaklıkların 10 derece artacağı ve birçok bölgede mevsim normallerinin çok üzerinde seyredeceği uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Daha güçlü bir düşmanla karşı karşıyayız" diyerek orman yangınlarına dikkat çekti. Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi birçok kentte termometreler 40 derecenin üzerine tırmanacak. İşte il il 26-27 Temmuz hava durumu raporu…
Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Hafta sonuna girilirken Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Temmuz Cumartesi ve 27 Temmuz Pazar günlerine ait son hava durumu tahminlerini paylaştı.
Türkiye, 27 Temmuz 2025 Pazar günü itibarıyla yeni bir sıcak hava dalgasının etkisine giriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların 10 dereceye kadar artacağını ve ülke genelinde mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını açıkladı.
Pazar günü ise önemli bir sıcaklık artışı yaşanacak. İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde termometreler mevsim normallerinin 7 ila 12 derece üzerine çıkacak. Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi birçok kentte sıcaklık 40°C'yi aşacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da dün yaptığı açıklamada bu sıcaklık dalgasının yangın riski açısından kritik olduğuna dikkat çekti.
Yumaklı, "Yorulmayan, acıtmayan, sıcakla güç toplayan bir düşmanla savaş halindeyiz. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı bilgi bizi daha büyük endişeye sevk etmiş durumda. Yarından itibaren bütün hava sıcaklıklarının 10 derece daha artacağını belirttiler” dedi.
Sıcaklık uyarısının ardından yasaklar geldi
Meteoroloji’nin sıcaklık uyarısı sonrası bazı illerde ormanlara giriş yasaklandı. İşte yasak getirilen şehirler:
* Ankara: Orman yasağı 30 Ağustos’a kadar uzatıldı. Ateşli piknik yasak.
* Yalova: Ormanlara ve çevresine giriş tamamen yasaklandı.
* Sivas: 1 Ekim’e kadar yalnızca görevli ve izinli kişiler ormanlara girebilecek.
* Gümüşhane/Kürtün: Yol kenarında bile mangal ve semaver yasaklandı.
* Yozgat: 15 Ekim’e kadar ormanlara giriş tamamen yasaklandı.
Yetkililer vatandaşları dikkatli olmaya ve kurallara harfiyen uymaya çağırdı. Kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağı da açıklandı.
İl il 26-27 Temmuz beklenen hava sıcaklıkları
Marmara Bölgesi
İstanbul: 24°C / 33°C
Edirne: 23°C / 40°C
Bursa: 22°C / 39°C
Kırklareli: 21°C / 37°C
Ege Bölgesi
İzmir: 26°C / 41°C
Manisa: 25°C / 41°C
Denizli: 25°C / 41°C
Afyonkarahisar: 17°C / 33°C
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 30°C / 38°C
Adana: 26°C / 38°C
Isparta: 21°C / 36°C
Hatay: 26°C / 34°C
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 17°C / 34°C (Pazar günü 40°C'yi geçebilir!)
Konya: 20°C / 33°C
Eskişehir: 17°C / 36°C
Nevşehir: 13°C / 31°C
Karadeniz Bölgesi
Trabzon: 24°C / 28°C (Cumartesi iç kesimlerde sağanak bekleniyor)
Samsun: 23°C / 31°C
Artvin: 18°C / 28°C
Zonguldak: 20°C / 29°C
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 15°C / 32°C (Cumartesi yağış ihtimali var)
Kars: 12°C / 29°C
Malatya: 21°C / 40°C
Van: 19°C / 31°C
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 29°C / 45°C
Şanlıurfa: 30°C / 45°C
Gaziantep: 30°C / 44°C
Mardin: 31°C / 41°C