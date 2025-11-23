Çekici operatöründen şaşırtan görüntü! Üç aracı üst üste yükledi

Sakarya'nın Erenler ilçesinde yer alan Mobilyacılar Sanayi Sitesi'nde sıra dışı bir yükleme operasyonu gerçekleştirildi. Bir çekici operatörü, çalıştığı kayar kasalı kurtarıcının üzerine tam üç farklı çekiciyi üst üste yükleyerek dikkatleri üzerine çekti.

Sanayi sitesi içerisinde gerçekleştirilen bu gösteri amaçlı yükleme, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kısa sürede viral olarak büyük ilgi gördü.