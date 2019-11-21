Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metrosu için kredi sağlandı
Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Deutsche Bank'tan kredi sağlandığı bildirildi. İBB Başkanı İmamoğlu, yapımı 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara başlanması için talimat verdi.
Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı için Ekim 2019'da yapılan anlaşma ile Deutsche Bank'tan kredi sağlandığı açıklandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapımı yaklaşık 2 yıldır duran Çekmeköy–Sancaktepe–Sultanbeyli Metro Hattı’nda çalışmalara başlanması için talimat verdi.
Hattın 2022 yılının son çeyreğinde hizmete açılması planlanıyor.
26 Kasım 2019 Salı günü Sancaktepe Abdurrahman Gazi Metro İstasyonu inşaat alanında İBB Başkanı İmamoğlu'nun katılımıyla düzenlenecek törenle, tünel açma makinesi tekrar tünele indirilecek.
Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy Metro Hattı'nın devam niteliğindeki Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, sırası ile Meclis Mahallesi, Sarıgazi (entegrasyon istasyonu), Şehir Hastanesi, Abdurrahmangazi, Samandıra, Veysel Karani, Hasanpaşa ve Sultanbeyli İstasyonlarından geçerek Sultanbeyli TEM yolu kenarında son bulacak.
Mayıs 2017'de yapımına başlanan projede çalışmalar yaklaşık 2 yıl önce durdurulmuştu.