Çekmeköy'de inşaat alanında göçük: 1 işçi mahsur kaldı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Reşadiye Mahallesi'nde bir inşaat alanında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Olayın ardından bölgeye itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu göçük altındaki işçilerden Cafer Tülek yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tülek, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan diğer işçi Yasin Tülek’i kurtarmak için ekiplerin yoğun çalışması devam ediyor.