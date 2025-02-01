Çekmeköy'de lastik deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Çekmeköy'deki bir lastik deposunda sabah saat 09.15 sıralarında yangın çıktı.

Çekmeköy Havacılar caddesi üzerinde bulunan 3 bin 500 metrekarelik lastik deposunda çıkan yangın, kısa sürede tekstil atölyesine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.

Ekiplerin yoğun çalışması sonrası yangın söndürüldü. Soğutma ve dumanın tahliyesi için çalışmalar ise devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ise henüz açıklanmadı.