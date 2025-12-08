Çekmeköy'de narkotik operasyonda çatışma: Bir polis şehit oldu
İstanbul Çekmeköy'de bir eve düzenlenen narkotik operasyonu sırasında içeriden polis ekiplerine ateş açıldı. Özel Harekat polisi Emre Albayrak ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Valilik, saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 35 yaşındaki R.A.'nın çatışmada öldürüldüğünü, Ç.A. ve C.A.'nın ise sağ ele geçirildiğini duyurdu. Polis memuru kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği, sabah saatlerinde Çekmeköy Adnan Kahveci Caddesi'ndeki bir adrese düzenlenen narkotik operasyonunda çatışma çıktığını açıkladı.
Valilikten yapılan bilgilendirmeye göre, operasyon sırasında evin içerisinden polis ekiplerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emre Albayrak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Albayrak'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Saldırgan öldürüldü
Çatışmada saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 35 yaşındaki R.A.'nın etkisiz hale getirildiği belirtilirken operasyon kapsamında Ç.A. ve C.A.'nın ise sağ olarak yakalandığı bildirildi.