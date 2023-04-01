ÇEKÜL Vakfı’ndan Cumhuriyet’e özel 100. Yıl Ormanı

ÇEKÜL (Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı), 1990 yılından bu yana “Doğa ve Kültürle Varız!” sloganıyla koruma bilincinin gelişmesi için çalışıyor. Doğa-kültür-insan arasındaki yaşamsal uyumun savunucusu olan ÇEKÜL Vakfı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü kuruluş yılına armağan ettiği “100. Yıl Ormanı” kampanyasını başlattığını duyurdu. Türkiye’yi ve Cumhuriyet’in getirdiği değerleri “miras” kabul eden bireyleri ve kurumları, 2023 yılı boyunca devam edecek kampanyaya davet eden ÇEKÜL Vakfı, 7 Ağaç Ormanları Ağaçlandırma Programı kapsamında yıl boyunca dikilecek tüm fidanların “100. Yıl Ormanı” başlığı altında anılacağını açıkladı. 1994 yılından bu yana yürüttüğü “7 Ağaç Ormanları” çatısı altında oluşturulan 100. Yıl Ormanı Kampanyası, www.yuzuncuyilormani.org adresinden detaylarıyla incelenebilir.

“Tek suçlu iklim krizi değil”

Vakfın kurucularından olan ÇEKÜL Genel Koordinatörü Betül Sözen, 21 Mart’ın Orman Haftasının ilk günü ve ilkbahar ekinoksu olduğunu hatırlatarak; baharın gelişini bu güzel haberle birlikte kutlamak istediklerini söyledi ve sağlıklı bir geleceğin en temel ögesi olan ormanların tüm canlıların evi, yuvası olduğunu vurguladı. Sözen, “Ormanlar aynı zamanda suyun, toprağın, havanın koruyucusu… Cumhuriyet’in ‘yaşam hakkı’ ilkesinin sürekliliğini sağlayarak, her canlının bu temel hakkını savunmanın, korumanın da bizlerin görevi olduğunu biliyoruz. Cumhuriyet’in kazanımlarının anısını 100. Yıl Ormanı’nda yaşatarak, bu büyük sorumluluğun bir parçası olduğumuzu yeniden vurgulamak istiyoruz. Afet biçiminde yaşanan doğa olaylarının başlıca nedenleri arasında, artık inkâr edilemez bir boyuta ulaşan iklim krizi var. Ancak bunların afete dönüşmesinin tek suçlusunun iklim krizi olmadığı, bilimsel verilerle ortada. Orman varlığımızın acilen büyümesi, gelecek kuşaklara aktarılması çok önemli. ” dedi. ÇEKÜL 7 Ağaç Ormanları’nın Balıkesir, İvrindi’deki sahasında başlayacak dikim çalışmaları, Anadolu’nun farklı bölgelerindeki dikim sahalarında yıl boyunca devam edecek.