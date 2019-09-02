Çekya ile ticari ilişkileri geliştirecek ziyaret

02 Eylül 2019

Çekya Başbakanı Andrej Babis ve beraberindeki heyetin yarın başlayacak Türkiye ziyaretinde, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım konuları ele alınacak.

Resmi temaslarda bulunmak üzere yarın Türkiye'ye gelecek Babis, Anıtkabir ziyaretinin ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop tarafından ağırlanacak.

Babis ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde düzenlenecek çalışma yemeğinde iş fırsatları değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, onuruna akşam yemeği vereceği Babis, İstanbul'da Türkiye-Çekya İş Forumu ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu tarafından düzenlenecek öğle yemeğine katılacak.

Babis'in 4 Eylül'de Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Fuarı "CNR Food İstanbul"un açılışını da yapması bekleniyor.

Enerji, havacılık sanayi, otomotiv, motorlu taşıtlar ve tedarik sanayi, inşaat ve altyapı, bankacılık ve finans, elektrik ve mühendislik sistemleri, lojistikle ileri teknoloji alanlarında yeni yatırım alanlarını değerlendiren Türk firmaları, Çekya firmalarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

3,7 milyar dolarlık ticaret hacmi

Dışişleri Bakanlığı, Dünya Bankası ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlenen bilgilere göre, Çekya'nın ekonomisi geçen yıl itibarıyla 244,1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Çekya, yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında yer alırken, 2018'de yüzde 2,9'luk büyüme kaydetti.

Geçen yıl 184,5 milyar dolarlık ithalat ve 202,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Çekya'nın, Türkiye ile toplam ticaret hacmi de yaklaşık 3,7 milyar dolar oldu.

Türkiye, geçen yıl Çekya'dan yaklaşık 2,7 milyar dolar ithalat yaparken, bu ülkeye 1 milyar dolar değerinde ürün ve hizmet ihraç etti. İki ülke arasında bu yılın 7 ayında da toplam 1,7 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşıldı.

Türkiye'den Çekya'ya başlıca ihraç kalemlerini motorlu kara taşıtları ve bunlar için aksam ve parçalar, makineler, tekstil ve plastik ürünleri oluştururken, bu ülkeden başlıca motorlu kara taşıtları ve bunlar için aksam ve parçalar, makineler, canlı büyükbaş hayvan ve optik alet ve cihaz ithalatı yapıldı.

Yatırımlarda enerji sektörü başı çekiyor

Türkiye ile Çekya'nın yatırım ilişkilerinde lokomotif görevini enerji sektörü üstleniyor. Türkiye'de ilaç sektöründe faaliyet gösteren Çek firmaları da bulunuyor.

Türkiye'yi ziyaret eden Çek turist sayısında ise son yıllarda artış gözleniyor. Geçen yıl Türkiye'ye gelen Çek turist sayısı 2017'ye göre yüzde 181 artışla 228 bin 251'e yükseldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kendisine eşlik eden yaklaşık 80 iş insanıyla 2013'te Çekya'ya gerçekleştirdiği ziyarette, iki ülke arasındaki ticaret hacminin artırılması ve enerji yatırımları konularında görüşmeler yapılmıştı.

İki ülke arasında son Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı 9 Nisan 2015'te Ankara'da gerçekleştirildi.

Kaynak: AA