Celal Bayar vefatının 38. yılında kabri başında anıldı
Türkiye Cumhuriyeti'nin 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın vefatının 38. yılı dolayısıyla Bursa'nın Gemlik ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi. Bayar'ın öz geçmişinin okunmasının ardından anıt mezara çelenk bırakılmasıyla devam eden tören, saygı duruşunda bulunulmasıyla sona erdi.
AA
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Celal Bayar'ın Umurbey Mahallesi'nde yer alan anıt mezarında düzenlenen törene, Celal Bayar'ın yakınları ile Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz, TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.