Celal Şengör'den korkutan açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Celal Şengör, Karadeniz'de oksijen azalmasıyla ilgili uyarıda bulundu. YouTube'da yayın yapan Kafa TV'nin konuğu olan Şengör, Karadeniz'in birkaç yüzyıl içerisinde patlayacağını söyledi.

Şengör, "Karadeniz sonunda patlayacak. Basbayağı. Çünkü içerisinde gazlar var. Bu gazlar giderek artıyor. Bunlar gazoz gibi yüzeye çıkacak sonunda Karadeniz'in 60 km çevresinde yaşayan oksijen soluyan hiçbir canlı kalmayacak” dedi.

"Herkes biliyor. bunu biraz mürekkep yalamış coğrafya okumuş herkes bilir" diyen Şengör, “Oralarda yerleşim kurulması çok yanlış değil mi?" sorusuna ise, "İstanbul orada ya, Varna orada, Odessa orada, Sohum orada" ifadelerini kullandı.

“Oksijenli kısım giderek azalıyor”

Şengör, "Karadeniz ne zaman patlayacak?" sorusuna, "Geçen 100 yıldan beri 200 küsür metreden 180 metreye falan indi. Oksijenli kısım giderek azalıyor. 'Ne zaman patlar?' onu bilmiyorum. Ben onu incelemedim. Birkaç yüzyıl sonra patlayabilir" yanıtını verdi.