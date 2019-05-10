Çelik: Bir oy farkla kazanan seçimi kazanmış olur

10 Mayıs 2019

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "YSK'nin kararı milli iradenin bir kez daha hakem tayin edilmesidir." ifadesinde bulundu.

YSK'nin tespit ettiği usulsüzlükleri anlatan Çelik, YSK'nin hakemlik görevini yeniden vatandaşa verdiğini, nihai karar merciinin vatandaşın vereceği oy olduğunu kaydetti. Ömer Çelik, şöyle devam etti:

"Artık önümüzde seçim var. Dolayısıyla herkes gidecek, kendi tezlerini vatandaşlarımıza arz edecek. İstanbulluların iradesi seçimin yapılmasıyla birlikte tecelli edecek. Net bir sonuç ortaya çıkacak ve hep beraber bu sonucu selamlayacağız. Çünkü şimdiki eksikler bu yeni süreçte tamamlanmış olacak, usulsüzlükler ortadan kaldırılmış olacak ve sonuç olarak eksiklerin tamamlandığı, birtakım usulsüzlüklerin olmadığı seçim ortamı olacağı için '1 oy farkla bile olsa kim kazanırsa başımızın üstünde yeri var' diyeceğiz. Bu sonuca saygı göstermemiz vatandaşımızın iradesinin neticesi olmasıdır. Sonuç olarak her siyasi parti, tabii ki biz de kendi adayımızın kazanmasını isteriz ama her seçimde olduğu gibi 'vatandaşımız nasıl karar veriyorsa başımızın üstündedir' deriz."

Çelik, "Yaptığımız işten eminiz. YSK kararını verdi, vatandaşa gideceğiz. Milletimiz kararını verecek biz de bütün yöneticiler, siyasetçiler olarak 'başımızın üzerinde yeri var' diye selamlayacağız. 23 Haziran'da berrak bir seçim sonucu ortaya çıkacak." diye konuştu.

Konuşmasında S-400 alımına ilişkin değerlendirmede de bulunan Çelik, "S-400 alımı ile ilgili pozisyonumuzu aynen koruyoruz." dedi.

İran'a yönelik ambargoya ilişkin Çelik, "Bu hiçbir şekilde bölge barışına hizmet etmeyecektir. Biz, bu tip ambargoların, yaptırımların halkları cezalandırmak olduğunu, herhangi bir şekilde buralarda yazılan hedeflere ulaşmanın mümkün olmadığını her seferinde ifade ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin KKTC'nin menfaatlerini koruduğunu belirten Çelik, "Türkiye, geçmişte olduğu gibi bugün de KKTC'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini korumada tam bir kararlılık içerisindedir." dedi.

ABD'nin Ortadoğu barış planına değinen Çelik, "Bir çözüm planından çok meşrulaştırılmış bir işgal planı gibi bir görüntü içerisinde olduğunu gösteriyor." ifadesinde bulundu.

Kaynak: AA