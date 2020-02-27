Çelik: Çekilme süresi dolduğunda, TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecek

27 Şubat 2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda, TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partisinin bazı milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının ardından parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 53 milletvekili ile bir araya geldiğini mart ayı içerisinde iki toplantı daha yaparak değerlendirme toplantılarını tamamlayacaklarını belirten Çelik, "3-4-5 Nisan tarihlerinde biliyorsunuz Kızılcahamam kampımızı yapacağız. Bu toplantılarda aldığımız notlar ve yaptığımız çalışmalar Kızılcahamam kampımız için bir hazırlık niteliği taşıyor." diye konuştu.

Çelik, İdlib'de şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet dileyerek, "İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler bizim terörle mücadelemizin ve milli güvenliğimiz için yaptığımız bu operasyonu ne kadar gerekli olduğunu her olayda bir kere daha gösteriyor. Orada yarattığımız derinlik 30 kilometrelik derinlik Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı Harekatı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruri idi ve bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de tamamen insani odaklı olarak faaliyetini sürdürmeye devam ettiğini söyleyen Çelik, şunları söyledi:

"İdlib'deki kararlılık kesin bir kararlılıktır, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılıktır. Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır rejimin kendi hattına çekilmesi için gereken süre dolduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri verilen emirler çerçevesinde üstüne düşen vazifeyi kararlı bir şekilde yerine getirecektir. Bu konuda Türkiye'nin kararlılığı kimsenin sorgulayacağı bir kararlılık değildir. Milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirmektedir. Siz sadece İdlib'de bazı noktaları bulundurun ama onun etrafını rejim sarsın, sizin İdlib'deki gözlem noktaları etrafı rejim tarafından kuşatılsın gibisinden bir yaklaşımı rejimin saldırganlığını ve işgalciliğini bu şekilde kabul edemeyiz."

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Kaynak: AA