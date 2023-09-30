Çelik, 'Erdoğan'ı hedef alan' saldırıdan İsveç'i sorumlu tuttu

Türkiye, PKK'ya yeteri kadar önlem almadığı ve Kuran yakma eylemlerine müsaade ettiği gerekçesiyle İsveç'in NATO üyeliğine onay vermiyor.

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği yakınında dün Erdoğan'ı temsil ettiği söylenen bir maket eylemciler tarafından ateşe verildi. Müdahale edilmeyen eylem Türkiye'nin sert tepkisin çekti.

AK Partili Ömer Çelik, sosyal medya paylaşımında, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan saldırıların Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine yapıldığını' vurguladı.

'Sorumlusu İsveç'

Çelik, şunları kaydetti: "Stockholm Büyükelçiliğimizin yakınında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin saldırıyı lanetliyoruz. İsveç makamları bu saldırılardan sorumludur. Nefret suçlarının ve terör propagandalarının demokratik değerleri tehdit etmesine müsaade edilemez. İsveç makamları nefret suçlarını ve terör propagandalarını durdurmalıdır.

Cumhurbaşkanımızı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerini hedef alan tüm saldırılarla kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu saldırıları gerçekleştirenler kadar, bu saldırıları himaye edenler de aynı çirkinliğin parçasıdır. Bu zihniyetle mücadele etmek demokratik değerleri korumak için zorunludur."